В Челябинской области выросла заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 250 новых случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Днем ранее в регионе коронавирус был выявлен у 200 человек.

За время пандемии коронавирусом заразились 152 тыс. 126 человек. В настоящий момент болеют 2 тыс. 146 жителей.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло девять человек.

Напомним, в Челябинской области выявлен первый случай штамма омикрон.