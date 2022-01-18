18 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области выросла заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 250 новых случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Днем ранее в регионе коронавирус был выявлен у 200 человек.

За время пандемии коронавирусом заразились 152 тыс. 126 человек. В настоящий момент болеют 2 тыс. 146 жителей.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло девять человек.

Напомним, в Челябинской области выявлен первый случай штамма омикрон.

Теги: коронавирус, заболеваемость,



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