18 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Один из заболевших омикроном в Омске прибыл в регион из Югры

В Омской области один из заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" прибыл в регион из Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего в Омске по состоянию на 18 января выявлено 13 случаев заражения новым штаммом. Еще один заболевший прибыл из Казахстана (город Астана). Его выявили в аэропорту. Остальные заболевшие не покидали регион, но посещали места массового скопления людей. Все заболевшие изолированы. Болезнь протекает в легкой форме, контактные обследованы.

В автономном округе пока информацию о заболевших омикроном не подтверждают.

Теги: омикрон, коронавирус, болезнь



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