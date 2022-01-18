В Тюмени "корону" нашли в общежитии медвуза и психбольнице

В Тюмени появились несколько очагов коронавируса, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

К действующему очагу в реабилитационном центре для наркозависимых "Поколение" добавились общежитие "Тюменского государственного медуниверситета" и "Областная клиническая психиатрическая больница".

В общежитии заболело 12 студентов, контактных – 19. В психиатрической больнице у 24 человек (21 пациент и три сотрудника) подтверждён COVID-19, контактными являются 55 человек.