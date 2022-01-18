18 Января 2022
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Общество За рубежом
Турция туризм (2016) | Фото: irk.ru

Россияне в 2021 году купили в Турции рекордное число квартир и домов

В ноябре-декабре 2021 года число сделок россиян на покупку жилья в Турции увеличилось на 75% в сравнении с показателем за аналогичный период 2020-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

В прошлом году россияне купили в курортной стране почти 5,4 тысячи квартир и домов, является рекордом с 2015 года. Причем на ноябрь-декабрь пришлось 1,7 тысячи сделок.

По мнению экспертов, россияне воспользовались обвалом турецкой лиры в конце прошлого года.

Напомним, турецкая валюта 23 ноября прошлого года поставила новый антирекорд, впервые за 20 лет упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Это произошло после того, как центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.

После рекордного обвала турецкой лиры в Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста.

Теги: турция, недвижимость, россияне



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