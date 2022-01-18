На уральском предприятии слесарь получил ожоги 80% тела

На Среднем Урале прокуратура выясняет все обстоятельства получения ожогов слесарем-ремонтником на производстве. У мужчины тяжелые травмы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент случился 17 января в помещении ремонтного бокса автотранспортного цеха филиала "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" в Кировграде. Установлено, что в результате нарушений правил охраны труда во время работ по разборке металлических изделий с помощью углошлифовальной машинки произошло возгорание рабочей одежды слесаря-ремонтника 4 разряда.

Пострадавший с ожогами 80% тела был доставлен в центральную городскую больницу Кировграда.

В прокуратуре намерены дать свою оценку действиям должностных лиц предприятия по соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.