18 Января 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot;, станция, Сатка (2020) | Фото: Накануне.RU

На уральском предприятии слесарь получил ожоги 80% тела

На Среднем Урале прокуратура выясняет все обстоятельства получения ожогов слесарем-ремонтником на производстве. У мужчины тяжелые травмы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент случился 17 января в помещении ремонтного бокса автотранспортного цеха филиала "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" в Кировграде. Установлено, что в результате нарушений правил охраны труда во время работ по разборке металлических изделий с помощью углошлифовальной машинки произошло возгорание рабочей одежды слесаря-ремонтника 4 разряда.

Пострадавший с ожогами 80% тела был доставлен в центральную городскую больницу Кировграда.

В прокуратуре намерены дать свою оценку действиям должностных лиц предприятия по соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Теги: предприятие, ожоги, прокуратура



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