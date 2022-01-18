18 Января 2022
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Общество Свердловская область
Аэропорт &quot;Курчатов&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задумались о строительстве второго аэропорта

В новой редакции генерального плана Екатеринбурга до 2025 года появились планы по строительству второго аэропорта. Однако реализацией задуманного займутся только при увеличении пассажиропотока и росте авиаперевозок.

"Предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации", - сообщается в пояснительной записке к генплану.

Говорить о точных или хотя бы ориентировочных датах строительства пока нецелесообразно. Известно только, что при возведении новой воздушной гавани придется затронуть территории и другого муниципального образования. "Кольцово" также будет постепенно расширяться. Уже запланировано строительство третей взлетно-посадочной полосы, дополнительных зданий терминалов и многоуровневой парковки.

Теги: аэропорт, Кольцово, Екатеринбург, строительство, генплан



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