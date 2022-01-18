18 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске задержали подозреваемого в убийстве водителя

В Магнитогорске задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, нападение произошло 14 января в районе Гортеатра на проезжей части на ул. Проспект Пушкина. Незнакомец пытался остановить машины, бил по лобовым стеклам, а позже ударил несколько раз ножом одного из водителей, который вышел из автомобиля. Нападавший с места преступления скрылся. Пострадавшего увезли в больницу, где он позднее скончался.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Теги: убийство, водитель, подозреваемый,



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