Минфин докапитализирует ДОМ.РФ на 50 миллиардов из средств ФНБ

Министерство финансов России докапитализирует госкорпорацию ДОМ.РФ на 50 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает РИА Новости со ссылкой на подготовленную документацию.

Минфин приобретет в 2022 году по закрытой подписке акции ДОМ.РФ на указанную сумму.

ДОМ.РФ является государственным оператором по ряду ипотечных и строительных программ, в том числе участвующих в нацпроектах.

Ранее глава корпорации Виталий Мутко прогнозировал некоторое снижение роста цен на недвижимость в России, но при этом – увеличение ставок по ипотеке. Так, ранее он предсказывал на 2022 год двузначные ставки по ипотечному кредитованию на фоне повышения Центральным банком ключевой ставки.