Белый дом не исключил возможность отключения России от SWIFT

В США не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае "вторжения" на Украину. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон продолжает "очень тесно" консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении Москвы.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT.

Напомним, в Кремле заявляли, что ситуация в мировой политике обязывает принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от SWIFT.

При этом российские власти отмечают, что отключение России от SWIFT доставит множество проблем другим странам. По словам министра финансов Антона Силуанова, это невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.