Якушев: УрФО ждет серьезный подъем заболеваемости "омикроном"

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев предупредил о росте заболеваемости ковидом из-за нового штамма "омикрон".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в УрФО начался подъем заболеваемости коронавирусом. Рост числа новых случаев отмечен во всех регионах Урала. При этом темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились, но с началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее.

По данным на 14 января, в УрФО полностью привито 50,6% жителей (6,2 млн человек).

"Впереди серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом "омикрон". Главная задача властей на этом этапе – обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети", - заявил Владимир Якушев.

Напомним, первые случаи "омикрона" уже выявлены в Свердловской и Челябинской областях.