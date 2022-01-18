18 Января 2022
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Владимир Якушев, Александр Моор (2021) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Якушев: УрФО ждет серьезный подъем заболеваемости "омикроном"

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев предупредил о росте заболеваемости ковидом из-за нового штамма "омикрон".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в УрФО начался подъем заболеваемости коронавирусом. Рост числа новых случаев отмечен во всех регионах Урала. При этом темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились, но с началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее.

По данным на 14 января, в УрФО полностью привито 50,6% жителей (6,2 млн человек).

"Впереди серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом "омикрон". Главная задача властей на этом этапе – обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети", - заявил Владимир Якушев.

Напомним, первые случаи "омикрона" уже выявлены в Свердловской и Челябинской областях.

Теги: Якушев, полпред, омикрон, УрФО



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