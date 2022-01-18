18 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
газовая заправка, газомоторное топливо, ГМТ (2013) | Фото:

Власти Казахстана выяснили, почему поднялись цены на газ

Власти Казахстана выяснили, почему выросли цены на автомобильный газ, которые стали изначальной причиной выступлений граждан в ряде крупнейших городов страны, переросших в погромы и беспорядки.

Антимонопольное агентство Казахстана считает, что цены на сжиженный газ поднялись из-за "несовершенства механизма ценообразования на электронной торговой площадке", передает издание ORDA. Сейчас антимонопольщики и прокуратура начали расследование в отношении шести крупных оптовиков, которых подозревают в злоупотреблении доминирующим положением.

15 января в Казахстане был задержан вице-министр энергетики Жумабай Карагаев. Его подозревают в причастности к повышению цен на автомобильный газ. Информацию о задержании чиновника подтвердило казахстанское агентство по финмониторингу.

Ранее пресс-служба правительства страны сообщила, что Карагаев освобожден от должности. Причина отставки в сообщении не указывалась.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

Ранее на совете ОДКБ глава Белоруссии Александр Лукашенко дал совет своему казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву: он предложил найти виновных в необоснованном повышении цен, которое стало провокацией.

Теги: казахстан, цены на газ, картельный сговор



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