"Уралкалий" расширил перечень целей ESG-стратегии

Совет директоров "Уралкалия" одобрил дополненную ESG-стратегию на период до 2025 г., содержащую расширенный перечень количественных и качественных ESG-целей, сообщили Накануне.RU в компании.

В рамках обновленной ESG-стратегии "Уралкалием" были установлены новые цели по таким направлениям как благополучие сотрудников, качество и безопасность продукции, сохранение биоразнообразия. Дополненная ESG-стратегия также включила новую цель по развитию направления устойчивая цепочка поставок: к 2025 г. "Уралкалий" планирует охватить оценкой соответствия ESG-требованиям поставщиков товаров и услуг, на которых приходится более 50% закупок Компании. Пилотный проект по оценке поставщиков по ESG-критериям был запущен уже в 2021 г. и охват оцениваемых поставщиков будет последовательно расширяться. С полным перечнем обновленных ESG-целей можно ознакомиться на сайте компании.

По итогам 2021 г. "Уралкалий" показал один из лучших результатов среди мировых компаний агрохимического сектора по результатам оценки S&P Global CSA. Компания получила 65 баллов против 52 баллов годом ранее, что существенно превышает среднюю оценку химических компаний во всем мире – 30 баллов.

"2021 г. стал первым годом реализации ESG-стратегии 2025. По итогам года можно констатировать уверенное движение к поставленным ESG-целям. Я выражаю благ. рность всем членам Рабочей группы по устойчивому развитию за плодотворную работу. Усиление ESG-стратегии отражает нашу приверженность подходу непрерывного совершенствования в вопросах развития ESG-практики", - сказала директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО "Уралкалий" Ангелина Верба.