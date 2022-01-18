В Прикамье 500 миллионов рублей выделят на борьбу с коронавирусом из-за штамма "омикрон"

На борьбу с коронавирусом из резервного фонда Пермского края выделено порядка 500 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее поручение профильным заместителям председателя правительства дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в связи с распространением нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Большая часть средств, а именно 340 млн руб., пойдет на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому. В том числе будут закуплены "Фавипиравир", "Умифеновир", "Ривароксибан", "Апиксабан". 100 млн руб. выделят на дополнительные меры по диагностике заболевания, 50 млн руб. на приобретение медицинского оборудования для открытия отделений реанимации и интенсивной терапии.

Порядка 3 млн руб. направят на доставку пациентов на обследования на компьютерных томографах.

Напомним, в Пермском крае на 16 января выявлено шесть случаев заболевания "омикроном". Об этом сообщили во время заседания краевого оперштаба по противодействию коронавирусу.

Пять случаев были зафиксированы у прикамцев, приехавших в регион из Египта, Каира, ОАЭ, Турции и Австрии. Еще один человек заболел после контакта с вернувшимся из-за рубежа человеком