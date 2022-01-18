В Челябинске неизвестный разбил стекло в новом трамвае

В Челябинске неизвестный бросил камень в новый трамвай.

Инцидент произошел 17 января в 22:20 на остановке "ЗЭМ", сообщается в телеграм-канале "Челябинский транспорт". В результате происшествия было повреждено стекло в вагоне. По данному факту проводится проверка.

В апреле ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" (АО "Синара-Транспортные Машины") заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Первые 10 трамваев компания поставила до 1 сентября, остальные должна привести в город до 29 декабря 2021 года.