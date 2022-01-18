18 Января 2022
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Нефтепроводы в обход Ормузского пролива, Саудовская Аравия, ОАЭ (2012) | Фото: Накануне.RU

Хуситы атаковали беспилотниками Абу-Даби

Вечером в понедельник в столице Объединённых арабских эмиратов Абу-Даби произошла серия взрывов.
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Один из них произошёл в районе международного аэропорта, а ещё несколько — на территории, принадлежащей нефтяной компании ADNOC, где загорелись три топливохранилища. В настоящий момент известно о том, что трое рабочих (двое — граждане Индии и один — Пакистана) погибли. Ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Одно из сгоревших хранилищ находится недалеко от авиабазы ​​​​Ад-Дафра, военного объекта, на котором размещаются американские и французские войска.

Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они заявляют, что атаковали Абу-Даби беспилотниками. Стоит отметить, что расстояние между подконтрольными хуситам районами и столицей ОАЭ — более тысячи километров. Таким образом, повстанческая группировка смогла успешно атаковать цели в глубоком тылу саудовской коалиции.

ОАЭ вступили в войну в Йемене ещё в 2015 г. В последние годы они сократили свой воинский контингент, однако не вышли из коалиции и продолжают оказывать различную помощь антихуситским силам в самом Йемене.

Инцидент произошел во время визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в ОАЭ. В воскресенье, во время встречи с премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, Мун достиг предварительного соглашения по сделке на сумму около 3,5 млрд долларов о продаже южнокорейских ракет класса "земля-воздух".

Как сообщает The Korea Herald, Мун Чжэ Ин отправился в недельное турне по Ближнему Востоку и сейчас находится в Саудовской Аравии.

Его последняя встреча с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном, фактическим правителем ОАЭ, была отменена из-за "непредвиденного и срочного государственного вопроса". Вместо этого лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых Мун выразил соболезнования жертвам атаки.

Теги: Хуситы. ОАЭ, беспилотники



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