Большинство россиян переболеет омикрон-штаммом COVID-19 в течение двух недель – вирусолог

Большинство россиян переболеет омикрон-штаммом коронавируса в течение двух недель, а затем волна стремительно пойдет на спад. При этом число смертей от нового штамма будет в разы меньше. Избежать заражения получится только у тех, кто находится в полной изоляции, считает вирусолог Александр Лукашев.

"Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся [с омикрон-штаммом], будут под риском заражения. В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени "омикрон" вытеснит другие, более летальные штаммы, как "дельта". Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после "омикрона". Я думаю, что через месяц мы увидим распространение омикрон-штамма по всему миру. Пик будет очень скоро, рост заболеваемости в этой волне идет гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22,23 или 25-го января — нельзя точно предсказать", - заявил Лукашев в эфире радио "Говорит Москва".

Он полагает, что локдауны и жесткие ограничения в борьбе с омикрон-штаммом будут иметь очень ограниченную эффективность. Так, введение локдауна в Нидерландах позволило выиграть только одну неделю.

"Если было желание вводить локдаун, это надо было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, по факту он есть практически во всех регионах. В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости. Сегодня введение локдауна — не самая очевидная мера", - говорит эксперт.

Также он не считает уместным сравнивать омикрон-штамм с вакцинацией, так как от этой мутации люди все равно умирают и попадают в реанимацию. "Сравнивать этот штамм с вакциной — это попахивает людоедством", - говорит вирусолог.