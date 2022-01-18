Бастрыкин поручил ГСУ разобраться в ходе проверки по сносу аэровокзала "Уктус"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить принятое решение по итогам выяснения обстоятельств сноса аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.

В понедельник стало известно, что обращение активиста "Уральского хронотопа" Александра Зыкова по сносу аэровокзала ушло от главы СК обратно в Екатеринбург. Об этом поведал сам активист, пожаловавшись на такой "контроль".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в связи с вновь опубликованными сообщениями по поводу сноса аэровокзала "Уктус" Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить повторный доклад о проведенных проверочных мероприятиях.

Кроме этого, Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проверить полноту проводимой проверки территориальным следственным органом и объективность принятых решений.

Напомним, снос аэровокзала в Екатеринбурге произошел в ночь на 26 ноября 2021 года. На его месте планируется построить торговый центр "Золотой", включающий транспортно-пересадочный узел с автовокзалом. Общественники требовали проверить инициаторов сноса, так как здание "Уктуса" имело признаки объекта культурного наследия.