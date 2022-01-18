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Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Россияне за год потратили более 64 млрд рублей на лекарства против коронавируса

Россияне в 2021 году потратили более 64 млрд рублей на лекарства против коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего денег россияне потратили на умифеновир (ранее назывался "Арбидол") — 16,8 млрд рублей, на иммуномодулятор интерферон альфа-2B — 7,2 млрд рублей, на средство для лечения COVID-19 "Фавипиравир" — 2,9 млрд рублей, на "Дексаметазон" — 1 млрд рублей.

Всего жителям России было продано 144 млн упаковок лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса.

Больше всего средств в аптеках оставили жители Москвы и Подмосковья — по 5 млрд рублей, а также Краснодарского края — 3 млрд рублей.

Между тем, фармацевтические компании планируют заработать не только на лекарствах от COVID-19, но и на других, "околоковидных" направлениях за счет расширения показаний уже существующих препаратов, пишут "Ведомости". Это показал анализ реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава за прошлый год.

В частности, как минимум две компании проверяют эффективность своих лекарств в борьбе с симптомами постковидного синдрома. К примеру, Научно-производственная фирма (НПФ) "Материа медика холдинг" тестирует ноотроп проспекта, применяемый сейчас при когнитивных нарушениях, в лечении астении (усталости, слабости) у пациентов после острого коронавируса. По данным DSM Group, за 11 месяцев 2021 года было продано 9929 упаковок проспекты на сумму 6,32 млн рублей.

11 января вступило в силу постановление Правительства РФ о том, что лекарства для профилактики ковида будут регистрироваться по упрощенной процедуре.

В документе скорректированы условия государственной регистрации лекарственных препаратов в случаях представления неполной информации о результатах изучения эффективности и безопасности их применения.

Изменения внесены в постановление от 3 апреля 2020 года, которое разрешило упрощенный порядок регистрации вакцин - без прохождения всех стадий клинических испытаний, результаты которых до сих пор так и не опубликованы.

17 ноября 2021 года была продлена процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом. Фактически используемые антиковидные препараты являются экспериментальными.

Теги: лекарства, коронавирус, россияне



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