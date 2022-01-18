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Происшествия Челябинская область
Андрей Косилов (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд взыскал с Андрея Косилова 3,1 млн рублей в пользу семьи девушки, пострадавшей в ДТП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшего вице-губернатора Челябинской области, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова 3,1 млн рублей морального вреда в пользу семьи пострадавшей в ДТП девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". По версии следствия, Косилов проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного транспортного средства, создав для движения водителя встречного автомобиля опасность, которая переросла в аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение. В результате ДТП водителю и одному из пассажиров отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру средней тяжести.

10 февраля 2021 года Аргаяшский районный суд признал Косилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб.

В феврале 2020 года пострадавшей в ДТП девушке установлена I группа инвалидности. В прокуратуре указали, что Косилов несет ответственность перед потерпевшей за причиненный вред здоровью. Девушка нуждается в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц, ежедневно испытывают физические и нравственные страдания, поэтому ее родители не могут вести полноценный образ жизни.

Суд взыскал с Косилова компенсацию морального вреда в пользу каждого из ее родителей в размере 800 тыс. рублей, суммы расходов на лечение в размере свыше 1,2 млн рублей, а также в счет утраченного заработка сумму в размере свыше 321 тыс. рублей и судебных расходов.

Теги: Андрей Косилов, Равис, ДТП, уголовное дело, суд,



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