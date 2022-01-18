В Перми увеличат штрафы для "зайцев" в пять раз

Глава Перми Алексей Демкин внес на рассмотрение в заксобрание Пермского края проект изменений "Об административных правонарушениях", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документам, глава краевой столицы предлагает увеличить штрафы для "зайцев" в общественном транспорте. За первое нарушение безбилетник заплатит не 500 руб., а 2,5 тыс. руб. Штрафы за повторное нарушение планируется увеличить с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, законопроект предусматривает штраф в 500 руб.для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному

Для тех, кто не прикладывает электронный проездной к валидатору, предусмотрен штраф в 500 руб.

Ожидается, что инициатива будет рассмотрена в феврале. Изменения связаны с переходом общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда. В настоящий момент доля безбилетников в общественном транспорте составляет 20%.