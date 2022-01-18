18 Января 2022
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Политика
детский сад, дети, детсад (2021) | Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Прокуратура после публикации Накануне.RU проверит историю мальчика-аутиста из Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области поручила в кратчайшие сроки провести проверку по информации, предоставленной Накануне.RU жительницей города, сына которой с диагностированным аутизмом хотят направить в детский сад для умственно-отсталых.

Ребенку была определена инвалидность по расстройству аутистического спектра, однако, по словам родителей мальчика, при посещении психиатра, та "не открыв документы, молча" поставила ребенку совершенно иной диагноз - "расстройство личности". В то же время мальчик уже посещал частный детский сад, педагогов и музыкальную школу, где все отмечали его успехи в развитии. Все это обходилось очень дорого родителям ребенка, по причине чего те и решили при достижении определенного возраста отдать сына в специализированный детский сад.

Сейчас же, по их словам, из-за вероятно халатности врача, их ребенку в буквальном смысле выдают "волчий билет", закрывая перед ним возможность в дальнейшем пойти в нормальную школу и вести привычный для детей и подростков образ жизни.

Мать мальчика уже направила обращения в разные инстанции, а также в местный отдел образования и приемную президента РФ Владимира Путина, откуда ее уведомили о рассмотрении обращения. Родители мальчика также будут настаивать на проведении общей медицинской комиссии.

На сегодняшний день ей также пришли ответы от уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, которые женщина назвала, скорее, отписками с рекомендациями обратиться в региональный минздрав.

Теги: прокуратура, аутизм, ребенок, Екатеринбург, лого-садик, медицина, врач, психиатр



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