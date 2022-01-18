18 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за очередных лжеминирований школ не стали отменять уроки

В Екатеринбурге продолжается волна лжеминирований школ.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования городской администрации, сегодня сигналы о минировании поступили в школы №65, 154 и 161.

"По каждому сообщению оперативными группами правоохранительных органов был проведен полный цикл проверочных мероприятий. Информация не подтвердилась. Учебный процесс не прерывался", - рассказали в департаменте.

Напомним, что школы Екатеринбурга "минируют" уже вторую неделю подряд. Все сигналы оказываются ложными.

В понедельник свердловская полиция сообщила, что найден человек, предположительно, виновный в "минировании" различных учреждений – им оказался 15-летний школьник из Камышлова. По данным руководителя пресс-службы областного Главка МВД Валерия Горелых, подросток совершал противоправные поступки в январе-сентябре 2021 года.

Теги: минирования, уроки, школы, Екатеринбург



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