Первой дозой вакцины "Спутник М" привили уже полторы тысячи подростков

В Москве продолжаются клинические испытания детской вакцины от коронавируса "Спутник М". Исследования проводят на базе 10 поликлиник и двух детских больниц.

"Более половины участников исследования безопасности и эффективности вакцины против коронавируса для подростков уже получили первый компонент. У них не зафиксировано серьезных побочных реакций после прививки", - говорится в сообщении мэрии со ссылкой на главного педиатра депздрава Исмаила Османова.

"В ноябре прошлого года на базе 10 поликлиник и двух детских больниц Москвы началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием. На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток. Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки", — сообщил эксперт.

"Спутник М" представляет собой уменьшенную дозу взрослой вакцины "Спутник V" – примерно одна пятая часть от обычной двухфазной вакцины.

Всего в исследовании примут участие три тысячи добровольцев. Из них 2400 человек получат вакцину, а 600 человек — плацебо. Распределение участников в ту или иную группу произойдет случайным образом с помощью метода рандомизации. Ни подростки, ни родители, ни врач не будут знать, в какую именно группу попадет участник.

"После каждого компонента с участниками в течение нескольких дней связываются медицинские сотрудники для уточнения самочувствия. На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. Кроме того, 500 участников дополнительно сдадут анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса)", - отметили в мэрии.

Власти продолжают набор добровольцев. В исследовании могут принять участие подростки в возрасте 12-17 лет, ранее не болевшие коронавирусом, без противопоказаний.