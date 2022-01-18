18 Января 2022
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Экономика За рубежом
(2004) |

Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов за баррель впервые с 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

К 05:22 мск стоимость мартовского фьючерса достигла $87 за баррель (+0,54%). К 05:37 мск она немного упала и стала составлять $86,9 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI вырос на 0,97%, до $84,11 за баррель, передает Regnum.

В конце декабря цены на нефть снизились почти на 5% из-за опасений снижения спроса на фоне продолжающейся пандемии. Пессимизм на рынках вызвало быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса.

Ранее в Министерстве финансов РФ в перспективе допустили "катастрофическое" снижение спроса на нефть. Это произойдет в том случае, если мировые страны начнут проводить экономическую политику декарбонизации, то есть отказа от углеводородов. В случае падения спроса на нефть, будут падать и цены.

Теги: Brent, нефть



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