У Госдумы будет всего четыре пленарных заседания в январе

Госдума России проведет в январе только четыре пленарных заседания вместо планировавшихся ранее шести.

Еще вчера в расписании на портале системы обеспечения законодательной деятельности значилось шесть пленарок: три на текущей неделе и три на следующей. Затем депутаты разъедутся на региональную неделю (хотя предыдущая только-только закончилась). Сейчас в календаре заседания поставлены на 18, 20, 25 и 26 января. О таком же режиме работы идет речь в постановлении, которое сегодня, вероятно, одобрят парламентарии.

Напомним, из-за выборов в Госдуму, прошедших в середине сентября 2021 года, предыдущая, осенняя сессия парламента (первая сессия для VIII созыва) стала самой короткой в истории.