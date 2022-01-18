В Петербурге задержали автора арт-объекта в виде гигантских фекалий на Марсовом поле

18 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
Снежная скульптура на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. (2022) | Фото: Иван Волков / Facebook

В Петербурге задержали автора арт-объекта в виде гигантских фекалий на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге задержали художника Ивана Волкова, создавшего снежно-ледяной арт-объект в виде фекалий на Марсовом поле.

По данным "Фонтанки", на художника возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над местами захоронения"). Как уточняет проект "Бумага", максимальное наказание по первой части этой статьи – арест на три месяца, но если правонарушение совершено "по мотивам ненависти" или группой лиц, то наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

СМИ приводят выдержки из постановления о возбуждении уголовного дела: "умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, [лицо, совершившее данные действия] разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших".

Снежная скульптура на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.(2022)|Фото: Иван Волков / Facebook

Сам Волков опубликовал фото с фекалиями в Facebook и подписал так: "Так красиво, что вот так вот обосрался". Также он сообщил "Бумаге", что не вкладывал какого-то определенного смысла в свою работу.

Марсово поле было создано к западу от Летнего сада в начале XVIII века, использовалось для военных парадов, здесь позже были установлены памятники военачальникам. После революции здесь погребли петроградских рабочих, погибших во время Ярославского восстания 1918 года, участников обороны Петрограда от войск генерала Юденича, а также ряд видных большевистских деятелей, сред которых Урицкий, Володарский, несколько латышских стрелков и др. Вплоть до 1933 года на Марсовом поле продолжали хоронить советских и партийных работников.

Теги: арт-объект, марсово поле, массовое захоронение, художник, иван волков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 568

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети