В Петербурге задержали автора арт-объекта в виде гигантских фекалий на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге задержали художника Ивана Волкова, создавшего снежно-ледяной арт-объект в виде фекалий на Марсовом поле.

По данным "Фонтанки", на художника возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над местами захоронения"). Как уточняет проект "Бумага", максимальное наказание по первой части этой статьи – арест на три месяца, но если правонарушение совершено "по мотивам ненависти" или группой лиц, то наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

СМИ приводят выдержки из постановления о возбуждении уголовного дела: "умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, [лицо, совершившее данные действия] разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших".

Сам Волков опубликовал фото с фекалиями в Facebook и подписал так: "Так красиво, что вот так вот обосрался". Также он сообщил "Бумаге", что не вкладывал какого-то определенного смысла в свою работу.

Марсово поле было создано к западу от Летнего сада в начале XVIII века, использовалось для военных парадов, здесь позже были установлены памятники военачальникам. После революции здесь погребли петроградских рабочих, погибших во время Ярославского восстания 1918 года, участников обороны Петрограда от войск генерала Юденича, а также ряд видных большевистских деятелей, сред которых Урицкий, Володарский, несколько латышских стрелков и др. Вплоть до 1933 года на Марсовом поле продолжали хоронить советских и партийных работников.