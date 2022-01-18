Житель Нижнего Тагил предстанет перед судом за смерть 9-летнего мальчика, задевшего решетку кондиционера магазина

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Нижнего Тагила по делу о смерти 9-летнего мальчика от удара током в минувшем июле.

Напомним, что трагедия произошла 24 июля в период с 0 час. 1 мин. до 0 час. 40 мин. Во время прогулки ребенок попросил маму купить ему воды. Они вместе зашли в магазин, где мальчик, сообщив, что ему жарко, попросился выйти на улицу. На крыльце магазина его, предположительно, ударило током. По информации свидетелей, ребенок задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего упал на землю.

"Скорая помощь" доставила мальчика в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. 25 июля ребенку исполнилось бы 10 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, причиной несчастного случая явились нарушения, допущенные местным жителем при монтаже световой рекламы на фасаде дома. Обвиняемый, по просьбе собственника магазина, установил 30 декабря 2020 года на фасад здания изготовленную им ранее световую рекламную вывеску, но не применил при этом защитное заземление.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) уже передано в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.