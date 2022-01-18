18 Января 2022
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Политика Украина
(2016) | Фото:

NYT: Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины

Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов в двух российских консульствах, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

В ближайшие дни ожидается, что уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

По данным чиновника, 5 января 18 человек покинули страну, в основном это дети и жены российских дипломатов.

Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

Напомним, ранее The New York Times опубликовала карту с расположением российских войск, будто бы готовых вторгнуться на территорию Украины.

Тем временем, телеканал Global News сообщил, что на Украину направлен отряд сил специального назначения министерства обороны Канады.

По данным источников, канадские военные должны помочь разработке плана по эвакуации из страны своих дипломатов в случае обострения обстановки, пишет Regnum.

Теги: россия, дипломаты, украина



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