18 Января 2022
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Роберт Левандовски с наградой лучшему футболисту мира в 2021 году по версии FIFA (2022) | Фото: инстаграм Роберта Левандовски / instagram.com/_rl9

Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии FIFA

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Накануне организация объявила обладателей премии The Best.

В голосовании за звание лучшего футболиста планеты по версии FIFA принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики.

В тройку лучших игроков также вошли египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля" и аргентинец Лионель Месси из "ПСЖ". Отметим, что Месси в конце 2021 года получил свой седьмой "Золотой мяч", опередив в голосовании Левандовски.

Именитый польский форвард стал самым результативным игроком 2021 года, забив 69 голов в 59 матчах за "Баварию" и сборную Польши (43 мяча в чемпионате Германии, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную).

Левандовски и Месси вошли также в символическую сборную года по версии FIFA.

Лучшим тренером стал наставник "Челси" Томас Тухель. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов UEFA. А стража ворот английской команды Эдуард Менди стал лучшим вратарём года.

Специальную награду "Fair Play" вручили медицинской бригаде, спасшей жизнь датчанину Кристиану Эриксену на Чемпионате Европы-2020.

Теги: Роберт Левандовски, FIFA, лучший футболист, награда, The Best



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