Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии FIFA
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Накануне организация объявила обладателей премии The Best.
В голосовании за звание лучшего футболиста планеты по версии FIFA принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики.
В тройку лучших игроков также вошли египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля" и аргентинец Лионель Месси из "ПСЖ". Отметим, что Месси в конце 2021 года получил свой седьмой "Золотой мяч", опередив в голосовании Левандовски.
Именитый польский форвард стал самым результативным игроком 2021 года, забив 69 голов в 59 матчах за "Баварию" и сборную Польши (43 мяча в чемпионате Германии, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную).
Награда уже у Роберта 😍😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
Заслужил на миллион процентов! pic.twitter.com/UfbQ2pEa1l
Левандовски и Месси вошли также в символическую сборную года по версии FIFA.
Левандовский, Роналду, Холанд и Месси – ВМЕСТЕ! Вот дрим-тим 2021 года 🤩🤩🤩— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
ФИФА представила символическую сборную года. Никого не забыли? pic.twitter.com/usqpRvSGUB
Лучшим тренером стал наставник "Челси" Томас Тухель. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов UEFA. А стража ворот английской команды Эдуард Менди стал лучшим вратарём года.
Тухель – лучший тренер года по версии ФИФА 💙— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
Томаса поздравляет Арсен Венгер. А у кого-то были сомнения?
Лучший тренер женских команд тоже тренирует «Челси» – Эмма Хейз pic.twitter.com/gDjyAkP6Ip
🏆 Эдуар Менди – лучший вратарь года по версии ФИФА— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
👩 Лучший вратарь года в женском футболе – Кристиана Эндлер из «Лиона». pic.twitter.com/lSkU74NMAO
Специальную награду "Fair Play" вручили медицинской бригаде, спасшей жизнь датчанину Кристиану Эриксену на Чемпионате Европы-2020.
❤️ Fair Play года – специальная награда ФИФА медицинской бригаде, спасшей жизнь Кристиану Эриксену на Евро-2020— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
📷 Martin Meissner – Pool/Getty Images pic.twitter.com/007cdwawOU
🐐 А Месси будет? Нет, не будет, расходимся.— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
Но перед этим еще посмотри на Криша. Португальцу вручили награду за рекордные 115 голов за сборную Португалии 🇵🇹 pic.twitter.com/9Yk013p94H
⚡️😍 ФИФА наградила лучшего бомбардира в истории сборных— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
Нет, это не Роналду, а капитан женской сборной Канады Кристин Синклер, которая наколотила уже 188 голов за национальную команду 🇨🇦👩
Прямо сейчас идет церемония FIFA Best Football Awards:https://t.co/fuUb6OwoVs pic.twitter.com/rWPcH7qDaN
😍 А вот и самый красивый гол года – Ламела и его рабона в ворота «Арсенала» награждены премией Пушкаша— Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022
Настоящее искусство 🎨 pic.twitter.com/fzzKo4oyDe