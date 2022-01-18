Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии FIFA

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Накануне организация объявила обладателей премии The Best.

В голосовании за звание лучшего футболиста планеты по версии FIFA принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики.

В тройку лучших игроков также вошли египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля" и аргентинец Лионель Месси из "ПСЖ". Отметим, что Месси в конце 2021 года получил свой седьмой "Золотой мяч", опередив в голосовании Левандовски.

Именитый польский форвард стал самым результативным игроком 2021 года, забив 69 голов в 59 матчах за "Баварию" и сборную Польши (43 мяча в чемпионате Германии, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную).

Награда уже у Роберта 😍😍😍😍



Заслужил на миллион процентов! pic.twitter.com/UfbQ2pEa1l — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022

Левандовски и Месси вошли также в символическую сборную года по версии FIFA.

Левандовский, Роналду, Холанд и Месси – ВМЕСТЕ! Вот дрим-тим 2021 года 🤩🤩🤩



ФИФА представила символическую сборную года. Никого не забыли? pic.twitter.com/usqpRvSGUB — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022

Лучшим тренером стал наставник "Челси" Томас Тухель. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов UEFA. А стража ворот английской команды Эдуард Менди стал лучшим вратарём года.

Тухель – лучший тренер года по версии ФИФА 💙



Томаса поздравляет Арсен Венгер. А у кого-то были сомнения?



Лучший тренер женских команд тоже тренирует «Челси» – Эмма Хейз pic.twitter.com/gDjyAkP6Ip — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022

🏆 Эдуар Менди – лучший вратарь года по версии ФИФА



👩 Лучший вратарь года в женском футболе – Кристиана Эндлер из «Лиона». pic.twitter.com/lSkU74NMAO — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022

Специальную награду "Fair Play" вручили медицинской бригаде, спасшей жизнь датчанину Кристиану Эриксену на Чемпионате Европы-2020.

❤️ Fair Play года – специальная награда ФИФА медицинской бригаде, спасшей жизнь Кристиану Эриксену на Евро-2020



📷 Martin Meissner – Pool/Getty Images pic.twitter.com/007cdwawOU — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022

🐐 А Месси будет? Нет, не будет, расходимся.



Но перед этим еще посмотри на Криша. Португальцу вручили награду за рекордные 115 голов за сборную Португалии 🇵🇹 pic.twitter.com/9Yk013p94H — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022

⚡️😍 ФИФА наградила лучшего бомбардира в истории сборных



Нет, это не Роналду, а капитан женской сборной Канады Кристин Синклер, которая наколотила уже 188 голов за национальную команду 🇨🇦👩



Прямо сейчас идет церемония FIFA Best Football Awards:https://t.co/fuUb6OwoVs pic.twitter.com/rWPcH7qDaN — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2022