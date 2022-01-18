В Екатеринбурге утром встали трамваи и троллейбусы

Сегодняшнее утро для жителей Екатеринбурга омрачилось серьезными проблемами с общественным транспортом.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети встали все маршруты троллейбуса Октябрьского депо: №№ 1, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20 и трамваи: №№ 1, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 33. Также оказался невозможен выпуск трамваев из Южного трамвайного депо во всех направлениях и организация движения трамваев по ул. 8 Марта на участке от ул. Куйбышева до ул. Шварца и троллейбусов по ул. Белинского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, причиной стала авария на подстанции №13 ЕЭСК в 6.07 утра. Напряжение в сети появилось только около 8 утра, после чего график движения маршрутов стал постепенно восстанавливаться.