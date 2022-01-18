В России стартовал новый этап туристического кэшбэка

Пятый этап туристического кэшбэка за туры по России стартовал 18 января.

Как передает корреспондент Накануне.RU, он продлится до 12 апреля. Размер кэшбэка — 20% от стоимости туристической путевки, но не более 20 тыс. руб. При этом тур должен быть оплачен банковской картой платежной системы "Мир".

Отправиться в путешествие можно будет в любой регион РФ с 18 января по 30 апреля, в круизы – с начала навигации по 1 июня.

Как сообщает Ростуризм, благодаря программе отмечается рост популярности некурортных направлений. Речь идет о Дальнем Востоке, Сибири, Русском Севере и Арктики, которые ранее были недоступны из-за своей стоимости.