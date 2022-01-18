СМИ: законопроект Милонова о внесудебной блокировке "алкогольных" сайтов скорей всего отклонят

Госдума на пленарном заседании 18 января рассмотрит внесенный в апреле прошлого года проект закона депутатов от фракции "Единая Россия" Виталия Милонова и Владимира Афонского (не был избран в действующий VIII созыв) о внесудебной блокировке сайтов с рекламой алкоголя.

Вероятнее всего, документ будет отклонен: кабмин составил отрицательный отзыв на законопроект, также не стал поддерживать инициативу и профильный комитет по информтехнологиям.

Как заявил депутат "ЕР" Сергей Боярский, инициатива дублирует текущее правовое регулирование отрасли и до конца технически не проработана. Законопроект был внесен еще предыдущим созывом, и согласно регламенту Госдумы будет предложен к отклонению по упрощенной процедуре, пишут "Ведомости".

Тем временем, на весну 2022 года запланировано начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина. Алкоголь можно будет заказать на специализированном сайте "Почты России".