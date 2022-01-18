Увеличение частоты полетов и неготовность аэропортов: Росавиация объяснила задержки рейсов

Росавиация назвала свою версию причин участившихся в 2021 году задержек авиарейсов в стране.

Это случилось из-за концентрации рейсов на внутренних направлениях, увеличившейся частотности полетов и нехватки персонала и спецтехники в российских аэропортах. Об этом говорится в письме заместителя руководителя Росавиации Олега Сторчевого в адрес председателя ассоциации "Общероссийское объединение пассажиров" Ильи Зотова.

Росавиация с середины 2019 года перестала публиковать рейтинг пунктуальности авиаперевозчиков, объяснив это отсутствием единой методики подсчетов у авиакомпаний, аэропортов и регуляторов.

Ведомство ведет эту статистику непублично, фиксируя задержки рейсов от двух часов и более, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, крупнейшие российские авиакомпании в декабре 2021 года совершили более 17 тыс. рейсов с опозданием более чем на 15 минут. Их доля увеличилась до 35%, удвоившись к ноябрю и превысив уровень декабря допандемийного 2019 года.