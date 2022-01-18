18 Января 2022
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Экономика В России
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

Две компании подали заявки на производство электромобилей

Министерство промышленности торговли России завершило 17 января сбор конкурсных заявок на заключение специнвестконтракта (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, было подано две заявки – от липецкого "Моторинвеста" и от компании "Электромобили мануфэкчуринг рус" из Санкт-Петербурга. Согласно условию конкурса, им предстоит пройти несколько этапов экспертизы. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 5 марта текущего года.

Изначально заявку на СПИК по электрокарам собиралась подать и китайская Haval. Но в итоге компания так и не пришла на конкурс и теперь уже не сможет этого сделать, поскольку срок приема заявок истек 14 января.

При этом производитель рассматривает возможность сборки электромобилей в России. Решающее значение в этом вопросе имеет развитие зарядной инфраструктуры, сообщают "Ведомости".

Ранее правительство утвердило список регионов, где пройдет эксперимент по созданию сети зарядных станций для электромобилей и электробусов. Участниками станут 16 территорий и одна федеральная трасса.

Теги: электромобиль, авто



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