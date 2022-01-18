18 Января 2022
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Политика В России
ледокол Арктика (2016) | Фото: navy.su

В "Росатоме" назвали причины затора в Арктике

Более 20 судов застряли в акватории Северного морского пути в конце ноября 2021 года из-за того, как были разделены полномочия по контролю за судами между "Росатомом" и Минтрансом.

Об этом сообщил глава атомной монополии России Алексей Лихачев. По его словам, при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году их часть осталась у Министерства транспорта. Речь, по словам главы "Росатома", идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов.

Лихачев отметил, что контроль был недостаточным. Поэтому "Росатом" на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова предложил вновь обсудить распределение полномочий по Севморпути в феврале-марте 2022 года.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в конце 2021 года также заявлял, что создание единого управления СМП может повысить эффективность использования судоходной магистрали.

Он считает, что на базе такой единой структуры могло бы осуществляться прогнозирование погодных, навигационных, ледовых условий, проводиться анализ, в том числе с применением космических данных, современных средств прогнозирования, нейронных сетей, больших данных, сообщает РБК.

Севморпуть далек от круглогодичного использования. Такое мнение в беседе с корреспондентом Накануне.RU эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Комментируя ситуацию с попавшими в ледяной плен 24 судами в акватории Северного морского пути (СМП), Юшков отметил, что период судоходства по СМП по-прежнему очень ограничен. При этом саму проблему с застрявшими во льдах судами эксперт назвал скорее эпизодической, чем системной.

Теги: Росатом, Арктика, суда



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Ранее 22.11.2021 16:07 Мск Застрявшие во льдах суда показали неготовность Севморпути к круглогодичной навигации
Ранее 22.11.2021 10:24 Мск На Северном морском пути в ледяном плену оказались два десятка судов


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