18 Января 2022
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Политика В России
Госдума, Государственная дума (2018) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме обсудят рекламу заменителей женского молока, а также выплату маткапитала отцам-одиночкам

18 января состоится первое пленарное заседание Госдумы после новогодних каникул.

В ходе заседания в первом чтении будут рассмотрены несколько социальных инициатив, а также антиалкогольные и антитабачные законопроекты. Депутаты обсудят инициативу о выплате материнского капитала отцам-одиночкам, воспитывающим детей после смерти супруги. Этот проект закона был внесен правительством в начале декабря прошлого года. Также будет обсуждаться инициатива о выплате 10 тыс. руб. трудоспособным родителям, воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет. Народные избранники обсудят и документ, запрещающий рекламу заменителей женского молока.

В первом чтении рассмотрят правительственный проект закона о налоговых льготах для организаций на Курильских островах.

Также будут рассмотрены и несколько законопроектов об обороте табачной продукции. Так, предложено ввести обязательную регистрацию оборудования для изготовления табачной продукции. Как считают авторы инициативы, это поможет в борьбе с незаконным оборотом табака, сообщает РБК.

Напомним, в конце 2021 года в Госдуму был внесен правительственный законопроект, расширяющий выплату материнского капитала. Правда, в этом случае капитал становится отцовским: речь о распространение выплат на отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также на отцов-одиночек, у которых первый ребенок родился за последние два года, и родила его суррогатная мать.

Также выплаты предлагается распространить на женившихся отцов-одиночек, если они теперь совместно с супругой воспитывают его детей.

Теги: Госдума, депутаты, законопроекты, маткапитал



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