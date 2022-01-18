Производители сладостей сообщили о подорожании продукции

Производители кондитерских изделий в России уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию.

Как ожидается, это произойдет с 1 февраля. Речь идет о пяти крупнейших предприятиях. Так, Mondelez заявил об увеличении стоимости продукции до 19%, "Хлебпром" — до 23%, "Славянка" — до 18%, "Объединенные кондитеры" — до 18% и Ferrero — на 6%.

Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырье — муку, пальмовое масло и меланж. Так, за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа — более чем на 50%, деревянных паллет — более чем на 75%. При этом компании при расчетах закладывали более скромную динамику.

Как заявили в Минсельхозе, массового тренда на увеличение стоимости сладостей в России нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции, пишут "Известия".