18 Января 2022
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Экономика В России
СладКо конвейер конфеты фабрика шоколад (2011) | Фото: Накануне.RU

Производители сладостей сообщили о подорожании продукции

Производители кондитерских изделий в России уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию.

Как ожидается, это произойдет с 1 февраля. Речь идет о пяти крупнейших предприятиях. Так, Mondelez заявил об увеличении стоимости продукции до 19%, "Хлебпром" — до 23%, "Славянка" — до 18%, "Объединенные кондитеры" — до 18% и Ferrero — на 6%.

Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырье — муку, пальмовое масло и меланж. Так,  за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа — более чем на 50%, деревянных паллет — более чем на 75%. При этом компании при расчетах закладывали более скромную динамику.

Как заявили в Минсельхозе, массового тренда на увеличение стоимости сладостей в России нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции, пишут "Известия".

Теги: сладости, конфеты, цены, инфляция



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