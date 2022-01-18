18 Января 2022
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медики спрогнозировали развитие пятой волны пандемии в России

Вирусологи сообщили, как будет развиваться пятая волна заболеваемости COVID-19 в России.

Как сообщил иммунолог Владислав Жемчугов, не нужно паниковать из-за разновидности коронавируса "омикрон". По его словам, несмотря на повышенную контагиозность, новый штамм переносится легче "дельты".

По мнению эксперта, организм человека справляется с омикроном, примерно, как с ОРВИ.

Жемчугов считает, что пик распространения "омикрон"-штамма и заболеваемости наступит 22 января.

По словам вирусолога Владимира Скулачева, вероятнее всего, на эту дату придется старт новой волны пандемии в России, сообщает "Ридус".

Любой штамм коронавируса, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание, но осложнения бывают разные, вплоть до летальных исходов. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Теги: эпидемия, омикрон, коронавирус



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