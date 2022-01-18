В Росстате назвали срок публикации первых итогов переписи россиян

Первые итоги Всероссийской переписи населения огласят в конце марта — начале апреля.

Как сообщил руководитель Росстата Павел Малков, сведения в ходе переписи собирались через множество каналов, такие как портал "Госуслуг", переписчики, стационарные переписные участки. Отдельно учитывались административные данные и специальные контингенты населения. Дополнительно это проверялось через операторов сотовой связи.

Ведомство должно объединить информацию и исключить дубли с помощью "сложных алгоритмов", отметил Малков.

В середине ноября 2021 года руководитель Росстата говорил, что первые итоги переписи россиян обнародуют в январе 2022 года.

В Совете Федерации пока не готовы говорить о достоверности данных, полученных в результате всероссийской переписи населения. Напомним, ранее руководство Росстата заявляло о переписи 99,9% населения, при этом независимые исследования ставили такие результаты под сомнения.