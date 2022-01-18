Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверки из-за травм горожан на фоне гололеда

Прокуратура Санкт-Петербурга объявила о начале проверки качества уборки улиц в после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом.

Как сообщили Накануне.RU в городской прокуратуре, надзорное ведомство намерено оценить исполнение требований федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами.

Ранее следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш.

Как сообщалось ранее, жители ежедневно получают травмы, падая на скользких тротуарах. Только за минувшие выходные в городские травмпункты обратились 1086 пациентов с переломами и ушибами, полученными из-за гололеда.