18 Января 2022
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
гололед, падение, травма (2019) | Фото: mdk.kz

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверки из-за травм горожан на фоне гололеда

Прокуратура Санкт-Петербурга объявила о начале проверки качества уборки улиц в после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом.

Как сообщили Накануне.RU в городской прокуратуре, надзорное ведомство намерено оценить исполнение требований федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами.

Ранее следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш.

Как сообщалось ранее, жители ежедневно получают травмы, падая на скользких тротуарах. Только за минувшие выходные в городские травмпункты обратились 1086 пациентов с переломами и ушибами, полученными из-за гололеда.

Теги: Санкт-Петербург, прокуратура, гололед, травмы, ЖКХ



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