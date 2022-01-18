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Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий на 8,6%

Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы РФ поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.

Об этом следует из опубликованного в думской электронной базе данных документа. Поправку внесли в разработанный правительством проект закона о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил проиндексировать пенсии в 2022 году на 8,6%.

А недавно депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин подсчитал, что правительство России с 2015 года якобы "задолжало" каждому пенсионеру около 90 тыс. руб.

Теги: Госдума, пенсии, пенсионеры



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2022 12:32 Мск Путин предложил проиндексировать пенсии в 2022 году на 8,6%


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