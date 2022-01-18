В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий на 8,6%

Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы РФ поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.

Об этом следует из опубликованного в думской электронной базе данных документа. Поправку внесли в разработанный правительством проект закона о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил проиндексировать пенсии в 2022 году на 8,6%.

А недавно депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин подсчитал, что правительство России с 2015 года якобы "задолжало" каждому пенсионеру около 90 тыс. руб.