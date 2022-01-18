Владимир Гронский призвал срочно решать проблемы с мусором в Петербурге

Гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский признал, что в Санкт-Петербурге есть проблема с мусором.

Гронский отметил, что в Петербурге есть большая проблема с вывозом мусора, которым должен заниматься «Невский экологический оператор». Гендиректор РНБ заявил, что вопрос с мусором нужно срочно решать, передает Gazeta.SPb.ru.

«Ситуация в городе очень тяжелая, проблема есть. Вижу переполненные помойные территории. Единый оператор должен либо срочно исправить положение, либо надо отказываться от него срочно», - сказал он.

Мусорная реформа, которая началась в Петербурге 1 января вкупе с новогодними праздниками, привели к горам отходов в городе. Контейнерные площадки Северной столицы оказались завалены мусором, в результате чего во жилых дворах развелись грызуны.

Аналогичная ситуация сложилась и с уборкой снега в Петербурге. Жители ежедневно получают травмы, падая на скользких тротуарах. Только за минувшие выходные в городские травмпункты обратились 1086 пациентов с переломами и ушибами, полученными из-за гололеда.