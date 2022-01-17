В Минздраве утвердили перечень противопоказаний к вакцинации от "короны"

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от "короны", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ за подписью главы министерства Михаила Мурашко опубликован на портале правовой информации. Бессрочные противопоказания – гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлая аллергия в анамнезе, тяжёлые поствакцинные осложнения на предыдущее введение вакцины или любого из её компонентов.

Среди временных противопоказаний – инфекционные или вирусные заболевания.