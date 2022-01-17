17 Января 2022
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Памятник Салавату Юлаеву в Уфе (2021) | Фото: Накануне.RU

В Башкирии отменили спортивные и культурные мероприятия

Глава Башкортостана Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса, сообщили Накануне.RU в администрации руководителя республики.

Согласно новой редакции документа, на более поздний срок и до особого указания переносится проведение физкультурно-массовых и культурно-массовых (фестивали, смотры, конкурсы) мероприятий. Запрещается проведение собраний трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством работников или приглашённых более 30 человек.

Руководители государственных и муниципальных органов власти должны воздержаться от организации и проведения личных приёмов граждан (при их согласии).

Теги: Башкортостан, Радий Хабиров



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