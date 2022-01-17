17 Января 2022
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Тобольск, улица Мира (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тобольске появится памятник основателю города

В Тобольске появится памятник основателю города Даниле Чулкову, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Власти закончили подсчитывать голоса горожан за то или иное место установки монумента. За вариант "на набережной реки Курдюмка" в Нижнем посаде проголосовали 1 тыс. 471 горожанин, а за вариант разделения композиции на "Ладью" в Нижнем посаде и скульптурную композицию Чулкову у гостиницы "Сибирь" – 1 тыс. 410, сообщил в своём Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Спасибо за активность и неравнодушие всем, кто принял участие в голосовании. Но по результату видно, что однозначной позиции по этому вопросу не сложилось. Именно поэтому было решено вынести итоги на обсуждение Общественной палаты. А там неожиданно предложили немного другое место набережной Курдюмки – возле подножия Никольского взвоза – и оно было единогласно одобрено путем голосования членов палаты. Единодушие в продвижении Нижнего посада, заинтересованность в развитии этой территории обусловлены ее огромным туристическим потенциалом", - отметил Афанасьев.

Теги: Тобольск, Максим Афанасьев, Данила Чулков



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