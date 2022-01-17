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Происшествия Свердловская область
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Свердловской области нашли предполагаемого виновника лжеминирований

Найден человек, предположительно, виновный в "минировании" различных учреждений – 15-летний школьник из Камышлова, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Свердловской области.

По данным руководителя пресс-службы управления Валерия Горелых, школьник совершал противоправные поступки в январе-сентябре 2021 гг. Ребёнок ради острых ощущений и денег направил по электронной почте в адрес нескольких десятков организаций электронных писем с угрозами.

"В общей сложности рассылки фейковых сообщений о минировании коснулись многих школ, детских садов, колледжей, сети продуктовых магазинов, администрации и судебных органов Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов. Юноша активно увлекался современными компьютерными технологиями, вошёл в сообщество лиц, которые практиковали так называемый "Сватинг" – способ насолить человеку или организации, сообщив от их имени недостоверные сведения криминального характера. Чтобы полицейские не смогли выйти на его след, он практиковал подмену букв на цифры, а также другие способы шифрования", - сказал Горелых.

У ученика изъяты компьютерное оборудование и другие вещдоки.

"Причин у молодого человека заняться таким "ремеслом" было несколько: и способ заработать, и получить некое моральное удовлетворение. К примеру, однажды он направил силовикам послание, чтобы отомстить человеку, который выкладывал интимные фото своей знакомой в Интернет. В отношении компьютерного гангстера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас оперуполномоченные проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям, зарегистрированным на территории иных регионов нашей страны и стран ближнего зарубежья", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений". Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Добавим, за последнюю неделю в Екатеринбурге несколько дней подряд поступали аналогичные сообщения о якобы заложенных в школах бомбах. Ни в одном случае ничего найдено не было. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.

Теги: Лжеминирование, школьник, Камышлов



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