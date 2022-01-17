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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте отменён приговор за гибель под телевизорами посетительницы клуба

Отменён приговор руководителю караоке-клуба "Gallery Club", в котором погибла посетитель, сообщили Накануне.RU в Ханты-Мансийском окружном суде.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня 2018 г. на посетительницу клуба упала конструкция с четырьмя мониторами. Одно из устройств стало причиной серьезной травмы головы, грудной клетки и правой ноги, которая и привела к смерти женщины.

Сургутский горсуд приговорил руководителя клуба к трём годам условно с испытательным сроком в четыре года и 450 тыс. руб. С приговором не согласились государственный обвинитель, потерпевшие и защитник. Судебная коллегия по уголовным делам окружного суда отменила первый приговор в связи с существенным нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и неправильным применением уголовного закона. Материалы направлены в тот же суд, где его рассмотрит новый состав служителей Фемиды.

Теги: Галери клаб, падение, телевизор, проверка, травмы, смерть



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