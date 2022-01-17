17 Января 2022
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Общество В России Москва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Как и планировалось, Совет Госдумы снял с рассмотрения во втором чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Спикер палаты Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что это решение было единогласным.

"Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", - написал Володин.

Напомним, ранее Госдума планировала рассмотреть документ во втором, основном чтении до 1 февраля, но в свете наступления новой волны коронавируса, вызванной омиткрон-штаммом, правительство сообщило о желании внести поправки и на время отозвать законопроект.

Теги: госдума, законопроект, вячеслав володин, qr-коды



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