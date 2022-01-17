Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока — 2" при эскалации на Украине

Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в отношении "Северного потока-2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая находится с первым рабочим визитом на Украине.

Также она отметила, что оператор трубопровода Nord Stream 2 AG пока не полностью соответствует праву ЕС, потому его сертификация приостановлена.

Она отметила, что Берлин сделал "геостратегические выводы", передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала российский газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом и призвала не связывать его с ситуацией на Украине.

В Госдепе заявили, что санкции против "Северного потока-2" подорвут единство среди европейских союзников США в критический важный момент, когда нужно единым фронтом реагировать на "российскую угрозу". После этого Сенат Конгресса США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против газопровода.