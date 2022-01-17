В МЧС отрицают взрыв котельной в уральском поселке

В МЧС опровергли сообщения о взрыве котельной в одном из поселков Среднего Урала.

Сегодня в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в поселке Валериановск Свердловской области произошел взрыв в котельной. Утверждалось, что населенный пункт с двумя тысячами жителей якобы остался без отопления.

Однако в ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что информация о взрыве не соответствует действительности.

"Там произошел прорыв трубы теплоснабжения водогрейного котла. Пострадавших в результате происшествия нет", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, отопление поселка организовано через резервный котел по резервной линии.